Yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye'de, çatışmalardan uzak bölgelerdeki Suriyelilerin hayatları normal seyrinde devam ediyor.

Zaman içinde çok sayıda ülkenin de dahil olduğu Suriye'deki iç savaş, ülkenin birçok yerinde hayatları karartmaya devam ediyor.

Yıllar içinde milyonlarca insanın yaşadıkları yerleri terk etmesine, milyonlarcasının da hayatlarını kaybetmesine neden olan çatışmalar, şiddetinden kaybetmezken, ülkenin savaştan uzak bölgelerinde hayat normal seyrinde ilerliyor.

Savaştan uzak Suriye şehirlerinde keyifler yerinde VİDEO

"ÜLKEDE SAVAŞ YOKMUŞ GİBİ"

Savaşın yıkıcı etkisinden uzak Suriyeliler, yaz aylarını deniz kenarında serinleyerek geçiriyor.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere insanların ülkede savaş yokmuşcasına eğlenceleri yansıyor.