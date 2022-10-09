Schiphol Havalimanı'nda iş gücü eksikliği kaosa neden oluyor

Schiphol Havalimanı'nda iş gücü eksikliği kaosa neden oluyor

Hollanda'daki havalimanında yaşanan uçuş iptalleri, yolcular arasında rahatsızlığa yol açıyor. Schiphol'ü işleten şirket, "Bu koşullar, bir gecede ortadan kalkmayacak" dedi.

Avrupa havalimanları, bu yaz iş gücünde yaşanan kıtlık nedeniyle kargaşaya sahne oldu.

İş gücü eksikliğine pilotların grevleri de eklenince çok sayıda sefer iptal edildi, yolcular mağdur oldu.

"Uçuşlarını kaçıran sayısız kızgın yolcu"

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda ortaya çıkan tabloya işaret eden CNN, "Uçuşlarını kaçıran sayısız kızgın yolcu. İşçi grevleri, geciken ve kaybolan bagajlar." ifadelerini kullandı.

Schiphol'de personel eksikliğinin, ilkbaharda başlayan benzeri görülmemiş kaosu körüklemeye devam ettiği, birçok turisti ve havacılık uzmanını, uzun süredir Avrupa'nın "en verimli ve en saygınlarından" biri olarak kabul edilen havalimanına ne olduğunu merak etmeye sevk ettiğine dikkat çekildi.

Hava yollarını çileden çıkardı

2021'de uluslararası yolcu sayısı açısından dünyanın en yoğun üçüncü havalimanı olan Schiphol'ün, uçuş kapasitesini düşürmeye devam ederek Hollanda'nın ulusal hava yolu şirketi KLM gibi hava yollarını "çileden çıkardığı" belirtildi.

Zarar, 100 milyon euronun üzerinde

KLM, durumun "koronavirüs krizinden sonra seyahat etmeye istekli yolcular arasındaki itibarına zarar verdiğine" dikkati çekti.

Söz konusu hava yolu, bunun sonucunda 100 milyon eurodan fazla zarara uğradığını tahmin ediyor.

"Bir gecede ortadan kalkmayacak"

Havaalanı operatörü Royal Schiphol Group'un CEO'su Dick Benschop, Schiphol'ün "personel eksikliğinden kaynaklanan ciddi operasyonel sorunları" olduğunu söyledi.

"Bu koşullar, bu iş gücü piyasası kısıtlamaları bir gecede ortadan kalkmayacak" diyen Benschop, "Bununla uğraşıyoruz. Son derece sinir bozucu. Acı verici. Ama üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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