Sebastian Kurz: Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım

Yaptığı açıklamayla Afganistanlı sığınmacılara kapıları kapatan Başbakan Kurz, kendi döneminde ülkeye göçün gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından olası Afgan göçü karşısında rengini belli etti.

2015 ve 2016 yıllarında Avrupa'daki göç krizinin ardından siyasi çizgisini göçmenlik konusunda sert bir tavır alarak inşa eden Kurz, Afgan sığınmacıları istemediğini söyledi.

"AVUSTURYA'YA BİR SEÇENEK DEĞİL"

Avrupa Birliği, son 20 yılda Afganistan'da kendisine yardım eden Afganlar konusunda ne tür bir adım atacağı konusunda düşünürken, Kurz "Avusturya'ya gelmenin bir seçenek olmadığını" kaydetti.

"AFGANLARI KABUL ETMEYE AÇIKÇA KARŞIYIM"

Kurz, Puls 24 kanalına verdiği mülakatta, "Şu anda kendi irademle daha fazla insanı kabul etmeye açıkça karşıyım ve bu benim başbakanlığım döneminde gerçekleşmeyecek." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2020 yılına ait verilerine göre, Avusturya, 40 binden fazla Afgan mülteciye sahip ve Avrupa'da 148 bin mültecinin bulunduğu Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

"DAHA FAZLA İNSAN ALAMAYIZ" AÇIKLAMASI

Afganistan vatandaşlarının ülkelerini terk etmesine dair konuşan Avusturya Başbakanı, "Daha fazla insan almamız gerektiği fikrinde değilim. Tam tersini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sebastian Kurz, ülkesindeki Afgan göçmenlerin sayısına işaret ederek, "Avusturya orantısız bir şekilde büyük katkı sağladı." iddiasında bulundu.

"AFGANLAR BÖLGEDE KALMALI"

Afganistan'dan kaçan insanların bölgede kalmaları gerektiğini savunan Kurz, bu ülkeye komşu Türkmenistan ve Özbekistan'ın sırasıyla sadece 14 ve 13 Afgan mülteciyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Kabil Havalimanı'nın duvarına tırmanan Afganlar ViDEO