Sebastian Kurz, ırkçılık karşıtı grubun eş başkanlığına getirildi

Ülkesinde göçmen istemeyen Avusturyalı siyasetçiyle ilgili beklenmeyen atama gerçekleştirildi.

Mülteci karşıtlığıyla bilinen Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz'a, ilginç bir görev verildi.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen yıl görevinden istifa eden Kurz, Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nde (ECTR) eş başkanlık görevine getirildi.

KURZ'A İLGİNÇ GÖREV

Konsey, kendisini "aşırılıkçılık, ırkçılık, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmeye kararlı bir grup" olarak tanımlıyor.

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair de söz konusu organizasyonun eş başkanlarından biri konumunda.

TARTIŞMALI ATAMA

Özellikle 2017'de göçmenlik karşıtı Özgürlük Partisi ile koalisyon anlaşmasına varan Kurz'un atanması, tartışmalara yol açabilir.

MÜLTECİ KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Kurz, görevdeyken, Avusturya'nın Yunanistan'daki mülteci kampından sığınmacıların kabul edilmesine ve Taliban'ın ardından Afganistan'dan kaçan insanları ülkesine almaya karşı çıktı.

Avusturyalı siyasetçi, atanmasına ilişkin, "Aşırılığa karşı ve Avrupa çapında daha fazla hoşgörü için çalışan böylesine önemli bir organizasyona katılmak büyük bir onurdur." dedi.

KONSEY'DEN KURZ AÇIKLAMASI

"Liderlerin ırkçılık, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı ile mücadele için politika oluşturmada ECTR'nin çalışmalarını ne kadar önemli gördüklerini bizzat biliyorum." ifadesini kullandı.

Konsey ise yaptığı açıklamada, "Sebastian Kurz, liderlik rollerinde yaklaşık 10 yıllık görev süresi boyunca özellikle gençlerin radikalleşmesini önlemeye odaklanarak, her türlü antisemitizm, terörizm, aşırılıkçılık ve radikalleşmeyle mücadeledeki kararlılığıyla tanınmaktadır." ifadesini kullandı.