Sebastian Kurz, milletvekili olarak yemin etti

Sebastian Kurz, milletvekili olarak yemin etti

Meclis'te yemin eden eski Avusturya Başbakanı Kurz, geriye kalan görevlerine devam edeceğini söyledi. Kurz, hakkındaki 'gölge başbakan' iddialarına yanıt verdi.

Sebastian Kurz, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle Avusturya Başbakanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı olan Kurz, Meclis'te yemin ederek milletvekilliğine geri döndü.

YEMİN ETTİ: HÜKÜMETE DESTEK OLACAĞIM

ÖVP’nin Meclis Başkanlığı'nı da yürüten Kurz, yemin öncesi yaptığı açıklamada, hem parti meclis başkanı olarak görevlerini sürdüreceğini hem de hükümete destek olmak için çalışacağını ifade etti.

"GÖLGE BAŞBAKAN" SUÇLAMASINA KARŞI ÇIKTI

Kurz, muhalefetin kendisine yönelttiği "gölge başbakan" suçlamasına da karşı çıktı.

Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturmada yer alan iddiaları bir kez daha reddeden Kurz, suçsuzluğunu ortaya çıkarmak için çalışacağını kaydetti.

MUHALEFETİN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan pazartesi göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg’in her fırsatta Kurz’la yakın çalışma yürüteceğini ifade etmesi, muhalefetin iktidara yönelik tepkilerini artırmasına neden oldu.

Muhalefette yer alan 3 parti, Kurz’un yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başbakanlıktan istifa etse de hem ÖVP merkezinde hem de hükümet içinde kurduğu "Kurz sistemi" adı verilen mekanizmasının hala sürdüğüne, bu nedenle iktidardaki olumsuzlukların giderilmediğine dikkati çekti.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 6 Ekim Çarşamba aralarında Kurz’da bulunduğu 10 kişi hakkında rüşvet, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma suçlamalarından soruşturma başlatmıştı.

İktidar ortağı Yeşiller Partisi'nin Kurz’la yola devam etmeyeceğini açıklaması üzerine eski başbakan cumartesi görevinden istifa etmiş, parti genel başkanlığı ve partinin meclis başkanlığı görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Kurz’dan boşalan başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.