Sebastian Kurz, Silikon Vadisi'nde çalışacak

Avusturya'nın eski Başbakanı, ABD'li bir firmada görev üstlenecek. Yıllık kazancıyla ilgili ayrıntı ortaya çıkarken, Kurz açıklama yapmadı.

Avusturya'da başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz, kendine yeni iş buldu.

Kurz, yatırım şirketi Thiel Capital'de "Küresel Stratejist" rolüne sahip olacak.

YILLIK KAZANCI 570 BİN DOLAR

Silikon Vadisi'nde yeni görev üstlenmeye hazırlanan Kurz'un yıllık kazancının yaklaşık 570 bin dolar olacağı kaydedildi.

Bild'in haberine göre, 35 yaşındaki eski siyasetçinin kariyerini nasıl yönlendireceğine dair son günlerde spekülasyonlar vardı.

KURZ'UN YENİ İŞİ

Haberde, Kurz ve ailesinin, yeni iş dolayısıyla gelecekte ABD ile Avusturya arasında gidip geleceği belirtildi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Sebastian Kurz, Silikon Vadisi ile ilgili haberler konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.

Yolsuzluk iddialarının ardından ekim ayında Başbakanlık görevinden istifa eden Kurz, hakkındaki söylentileri reddediyor.