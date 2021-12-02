Sebastian Kurz, siyaseti bıraktı

Yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya kalan Kurz, politikadan çekildiğini duyurdu. Kurz, oğluyla vakit geçirmek istediğini söyledi.

Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, radikal bir karar aldı.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kurz, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından siyaseti bıraktığını açıkladı.

SİYASETİ BIRAKTIĞINI DUYURDU

Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) liderliğini yapan 35 yaşındaki Kurz, 2017'den 2019'a kadar Başbakanlık koltuğundaydı. Sonrasında ise 2020-2021 yıllarında bu görevi yürüttü.

Viyana'da gazetecilere açıklama yapan Kurz, siyaseti bırakma kararına ilişkin, "Tüm deneyimler için minnettarım. Umarım güzel Avusturya'mızı biraz doğru yöne taşımak için katkı yapmışımdır." dedi.

"OĞLUMU GÖRDÜĞÜMDE AYDINLANMA YAŞADIM"

Geçen ay baba olan ve bir erkek çocuğu dünyaya gelen Kurz, bu gelişmenin kararını tetiklediğini söyledi.

Eski Başbakan, oğlunu ilk kez gördüğünde "aydınlanma" yaşadığını dile getirdi ve ekledi: "Bir bebeğe saatlerce bakabilirsiniz. Her şeyden önce çocuğum ve ailemle vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum."

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Hakkında devam eden soruşturmaya değinen Sebastian Kurz, siyasetten ayrılmasının nedenlerinden birinin bu soruşturmadan kaynaklanan zihinsel yük olduğunu da kaydetti.

"HATALARI OLAN BİR İNSANIM"

Kurz, her zaman doğru seçimler yapmadığını kabul etti ve "Ben ne bir aziz ne de bir suçluyum. Güçlü ve zayıf yanları, hataları olan bir insanım." diye konuştu.

Avusturyalı siyasetçi, gelecek haftalarda görevlerini devredeceğini sözlerine ekledi.

Sebastian Kurz'un başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından yerine Alexander Schallenberg geçmişti.