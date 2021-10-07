Sebastian Kurz'dan AB üyelerine Türkiye uyarısı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB üyelerini Türkiye'nin Batı Balkanlar'da daha etkin olmaması için yeni bir perspektif çizilmesi gerektiği konusunda uyardı.

6 Ekim'de Slovenya'nın Brdo kentinde, AB-Batı Balkanlar Zirvesi gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ,AB'nin genişleme meselesi yeniden gündeme geldi.

"BURASI BİZİM ARKA BAHÇEMİZ"

Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlar'a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Zirvede söz alan Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Batı Balkanlar için "Burası bizim arka bahçemiz." ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da görüşlerini dile getirdi.

"BATI BALKANLAR'I TÜRKİYE'YE KAPTIRMAYALIM"

Kurz, AB üyelerini Türkiye konusunda uyararak bölge için Avrupa'nın yeni bir perspektif sunması gerektiğini söyledi.

Kurtz, "AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır." dedi.

6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü tekrarlayan AB üyesi 27 ülkenin liderleri, yargı reformundan ekonomiye kadar birçok alanda kriterleri yerine getirmeleri halinde söz konusu ülkelerin dünyanın en büyük ticaret bloğunda bir yeri olacağı konusunda anlaştı.