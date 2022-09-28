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    Seferberlikten kaçan Ruslar, Kazakistan'da sinemaya sığındı

    Orduya katılmak istemeyen Rus vatandaşları, soluğu komşu ülkede aldı. Karşılaştıkları durumu anlatanlar, "Yerel paramız yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:03
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    Seferberlikten kaçan Ruslar, Kazakistan'da sinemaya sığındı

    Kısmi seferberlik çağrısı, Rusya'dan ayrılıkları artırdı.

    300 bin tecrübeli yedek askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından göreve çağrılması, Gürcistan ve Kazakistan gibi komşu ülkelerde yoğunluğu beraberinde getirdi.

    Sinema Rus vatandaşlarına açıldı

    Çareyi Kazakistan'a gitmekte bulan Rus vatandaşları, ülkelerinden ayrılma gerekçelerinden ve vardıkları yerde karşılaştıkları durumdan bahsetti.

    Kira fiyatları arttı

    Orta Asya ülkesindeki bir sinema, Ruslara konaklama imkanı sunmaya başladı. Sinema yetkilisi, "Rusya'dan çok sayıda insan geliyor. Kira fiyatları arttı. Gece kalacak yer arıyorlar." dedi.

    Seferberlikten kaçan Ruslar, Kazakistan'da sinemaya sığındı ViDEO

    "Yerel paramız olmadan geldik"

    Rus vatandaşlarından biri, "Yerel paramız ve sonrasında ne yapacağımıza dair herhangi bir fikrimiz olmadan geldik." dedi.

    "Buradaki insanlar çok kibar, bize yemek verdiler." diyen kişi, "Ne yapmamız gerektiğini açıkladılar, çok faydalı oldu." diye konuştu.

    "Her şeyi arkamda bırakarak geldim"

    Radio Free Europe'nu haberine göre, bilgi teknolojileri sektöründe iş sahibi olduğunu anlatan başka bir Rus da "Yaşamak için bir yerim vardı ama bu şartlarda her şeyi arkamda bırakarak hayatımı kurtarmak zorundaydım." ifadesini kullandı.

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