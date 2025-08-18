Sektörde Çığır Açacak! Bu Araç Yarım Saatte Şarj Oluyor

Çin merkezli otomobil üreticisi Wuling, 11 Ağustos’ta önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, popüler elektrikli aracı Hongguang Mini EV’nin 1,7 milyonuncu modelinin üretim hattından çıktığını duyurdu.

Uygun fiyatı ve kompakt tasarımıyla tanınan Mini EV, yalnızca dört yılda Çin’in en çok satan A00 sınıfı elektrikli otomobili olmayı başardı.

Wuling, modelin 60 aydır üst üste satış şampiyonu olduğunu ve Çin’de her iki dakikada bir satıldığını açıkladı.

Hongguang Mini EV, bugüne kadar 1.986 patente ulaşarak inovasyon konusunda da dikkat çekti. Satış verilerine bakıldığında, 2022’de 554 bin adedin, 2023’te ise 237 bin 863 adedin üzerinde satış yapıldı. 2024 itibarıyla toplam satışlar 1,4 milyonu geride bıraktı.

35 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

İlk kez 2020’de Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, bugün üçüncü nesil versiyonunun yanı sıra beş kapılı model, Game Boy, Cabrio ve Classic seçenekleriyle piyasada yer alıyor.

Şubat ayında tanıtılan beş kapılı versiyon, yaklaşık 250 bin TL’den (48 bin Yuan) başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

3,25 metre uzunluğa, 2,19 metre dingil mesafesine ve yalnızca 780 kilogram ağırlığa sahip olan araç; 30 kW (40 hp) güç üreten elektrik motoru, 16,2 kWh LFP bataryası ve 205 km CLTC menzili ile sınıfında iddialı bir konumda.

Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya %30’dan %80’e sadece 35 dakikada dolabiliyor. Yavaş şarjda ise %20’den %100’e şarj süresi 4,8 saat sürüyor.