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Almanya'nın şehrinde şiddetli yağış, felaketini beraberinde getirdi.

Yoğun yağış alan şehirdeki havalimanı ve metro istasyonları su altında kaldı.

Havalimanı su altında

Frankfurt Havalimanı'ndan çekilen ve sosyal medyaya yansıyan anlarda, havalimanının suyla kaplandığı görüldü.

Gök gürültülü fırtınanın ortaya çıkardığı tablo nedeniyle uçuş iptalleri yaşandı. Yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Çalışmalar durdu, yolcular etkilendi

Yer hizmetleri çalışmaları iki saatten fazla durdu. Havalimanı için planlanan 20'den fazla iniş, başka noktalara yönlendirildi.

Alman havalimanının karşı karşıya kaldığı durumun, binden fazla yolcuyu etkilediği belirtiliyor.

Uçaktan inemediler

Deutsche Welle, havalimanı tesislerini su basması nedeniyle iniş sonrası uçağı terk edemeyen yolcuların olduğuna dikkati çekti.

Şiddetli yağışlardan Frankfurt'taki metro istasyonları da nasibini aldı. Sel sularının kapladığı istasyonlar kameraya yansıdı.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), çeşitli bölgelerde şiddetli gök gürültülü fırtına olabileceğine dair uyarıda bulunmuştu.

Koronavirüs sonrası toparlanma sekteye uğradı

Frankfurt Havalimanı'ndaki uçuş kesintilerine dair haber, temmuz ayında 6 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğinin bildirilmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Bu yolcu sayısı, koronavirüs salgınının başlangıcından "rekor" olarak nitelendiriliyor.

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