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- Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde
Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde
Salgın gerekçesiyle Türkiye'den alınıp Portekiz'in Porto kentine verilen Şampiyonlar Ligi finalinde yıldız şarkıcı Selena Gomez ve Khalid sahne alacak.
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 08:23
- Güncelleme : 26.05.2021 - 09:08
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat protokolünde kırmızı listeye almasının ardından UEFA ve İngiliz hükümeti arasındaki görüşmeler sonucu Portekiz'in Porto kentine alınan Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler açıklandı.
Yapımcı Marshmello, milyonlarca kişinin izleyeceği finalde Selena Gomez ve Khalid isimlerinin sahnede olacağını duyurdu.
16 BİN 500 SEYİRCİ OLACAK
Final, 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında Dragao Stadı'nda oynanacak.
İki İngiliz takımının finalde olduğu dev final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.
2023’TE İSTANBUL
UEFA, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul’un, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.