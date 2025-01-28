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DHA

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen politikasındaki vaatlerini gecikmeden uygulamaya başladı.

Bu kapsamda Güney Amerikalı kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri başladı.

Atılan bu adıma ABD içinde tepkiler yükseliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sınır politikalarını açıklamasının ardından tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı.

"ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Gomez açıklamasında, “Bu olanlara inanmak çok zor. Tüm halkım tehdit altında, elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyor” ifadelerini kullandı.

Meksika kökenli olan Gomez, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.