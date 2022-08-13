Selman Rüşdi'ye saldıran kişinin evinde arama yapıldı

Selman Rüşdi'ye konferans sırasında saldırı düzenleyen şüphelinin 24 yaşındaki Hadi Matar olduğu öğrenildi. Saldırganın evinde FBI ve yerel polis arama yaptı.

ABD'nin New York eyaletinin kuzey batı bölgesindeki Chautauqua Enstitüsü'ne konferans için giden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı 75 yaşındaki Selman Rüşdi, bıçaklı saldırıya uğradı.

Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü, erkek olduğu belirtilen saldırganın yakalandı.

New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu ve "gerekenin yapıldığını" söyledi.

Rüşdi'nin tedavisine devam ediliyor

Ayrıca Rüşdi'nin tedavisinin, Pensilvanya sınırları içerisindeki UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'nde devam ettiği kaydedildi.





Saldırgan Hadi Matar

Öte yandan Selman Rüşdi'ye saldıran kişinin kimliği açıklandı.

ABD medyasının New York Eyalet Polisine dayandırdığı bilgilere göre, Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Konferans salonunda tutuklanarak karakola götürüldü

New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Rüşdi'yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar'ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Şüphelinin evi arandı

Ayrıca 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde arama yapıldı.

Matar’ın evinin bulunduğu sokak güvenlik kordonuyla çevrilirken, aramaya yerel polisin yani sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de katıldı.

Olay yerinde toplanan sokak sakinleri, Matar’ı tanımadıklarını belirterek, yaşananlardan duydukları şaşkınlığı dile getirdi.

FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.