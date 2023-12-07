Senato'daki Cumhuriyetçiler, Ukrayna ve İsrail'e yardımı içeren finansman tasarısını engelledi Cumhuriyetçiler, sınırda sıkı kontrolle ilgili düzenleme talep ediyor. Bu gelişme sonrası, Kongre'nin yıl sonundan önce Ukrayna için daha fazla fonu onaylamasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

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ABD Senatosu, ek finansman tasarısını engelledi.

Tasarı, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a mali yardımın yanı sıra sınır güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan hükümleri içeriyordu.

Beyaz Saray, Kiev'in acilen daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu konusunda uyarıyor.

Ancak Kongre'nin yıl sonundan önce Ukrayna için daha fazla finansmanı onaylayamama olasılığının arttığı belirtiliyor.

Cumhuriyeçiler engelledi

Senato'daki Cumhuriyetçilerin tamamı, düzenlemenin ilerlemesine karşı çıktı. Oylama, 49'a karşı 51'le sonuçlandı. Tasarının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyordu.

Kongre'nin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler, Ukrayna, İsrail ve Tayvan konusundaki destekleri karşılığında daha sıkı sınır düzenlemeleri talep ediyor.

Cumhuriyetçiler, sunulan tasarının, taleplerini karşılamadığını söylüyor.

111 milyar dolarlık ek güvenlik tasarısı

Oylama, Senato'daki Demokratların 111 milyar dolarlık ek güvenlik tasarısını resmen açıklamasından bir gün sonra geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, oylamadan önce, Kongre'yi tasarıyı geçirmeye çağıran bir konuşma yaptı.

Biden: Putin'e fayda sağlar

Biden, aksi bir durumun, Ukrayna'ya karşı savaşta yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e fayda sağlayacağı uyarısında bulundu.

"Putin'i bu davranışından dolayı sorumlu tutmaktan kim vazgeçmeye hazır?" diye soran Biden, "Aramızdan kim gerçekten bunu yapmaya hazır?" ifadesini kullandı.

Zelensky: Putin'i şaşırtalım

The Guardian'ın aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, G7 grubu ülkelerinin liderlerine seslendiği konuşmasında, bu ülkeleri, "motivasyon savaşını" kazanarak ve zayıflık göstermeyerek Putin'i "şaşırtmaya" çağırdı.