Senegal'de eski bakanlara koronavirüs soruşturması

DHA

Koronavirüs salgını sırasında Senegal’de ayrılan dev fonların nasıl kullanıldığına dair ciddi soru işaretleri, yeni bir yolsuzluk soruşturmasını beraberinde getirdi.,

Covid-19 döneminde Senegal’de kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığına yönelik iddialar, ülke gündemini yeniden sarsarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİ BAKANLAR DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Dakar Savcılığı, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MODA VE SANAT DÜNYASINDAN İSİMLER DE VAR

Açıklamada, bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi.

Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclis’e gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği belirtildi.