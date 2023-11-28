Serbest kalan Filistinli esir yaşadıklarını anlattı! Vücudumda izler kalana kadar dövüldüm... Esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Attaf Ceradat, İsrail hapishanelerindeki kadınların ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını belirterek, "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm" dedi.

AA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de uygulamaya girdi.

Uzlaşma kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İnsani ara 2 gün daha uzatıldı

Katar, dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşayan ve 2 yıldır İsrail hapishanesinde bulunan Attaf Ceradat (50), serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra Filistinli kadın esirlerin ciddi şekilde dövüldüğünü ve aşağılandığını söyleyen Ceradat, İsrailli yetkililerin morallerini bozmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını dile getirdi.

"Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm"

Ceradat "7 Ekim'den sonra kadın esirler tecrit altına alındı. Ben de vücudumda iz kalana kadar dövüldüm. Hakaretlere uğradık, yataksız, battaniyesiz bırakıldık." dedi.

Filistinli kadın, İsrail hapishanelerindeki şartların çok kötü olduğunu, esirlerin odalarından hemen her şeyin çıkarıldığını aktardı.

"İşgale rağmen, direnişin iradesiyle hapishanenin kapısını kırdık"

İki oğlu halen İsrail hapishanesinde bulunan Ceradat, şöyle konuştu:

Sanki bir rüyada yaşıyorum. İki yıllık zorlu esirliğin ardından bugün özgürüm. İşgale rağmen, direnişin iradesiyle hapishanenin kapısını kırdık.

"Onlar için başımı dik tutuyorum"

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kanı ve yıkılan evlere mâl olan bu özgürlüğün bedelinin ne derece yüksek olduğunu çok iyi bildiklerini aktaran Ceradat, şu ifadeleri kullandı:

Onlar için başımı dik tutuyorum ve Allah'ın izniyle, yakında tüm esirlerin hapishanelerden serbest bırakıldığını göreceğimiz gün de gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)