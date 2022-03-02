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    Sergey Lavrov: 3'üncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur

    Sergey Lavrov: 3'üncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3'üncü Dünya Savaşı'nın nükleer ve yıkıcı olacağını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 13:55
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na, Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

    Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirdi.

    PUTİN'DEN SONRA LAVROV DA DİLLENDİRDİ

    Son olarak El Cezire'ye konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur." dedi.

    Lavrov, Kiev'in nükleer silah edinmesi halinde Rusya'nın "gerçek bir tehlike" ile karşı karşıya kalacağını savundu.

    BIDEN'IN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

    Rus Bakan ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların alternatifinin Üçüncü Dünya Savaşı başlatmak olduğunu söylediğini de anımsattı.

    Sergey Lavrov: 3 üncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur #1

    "BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE NÜKLEER SİLAH BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ"

    Diğer yandan Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

    ABD BAŞKANI'NA NÜKLEER ÇATIŞMA SORUSU

    Biden, Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söylemişti.

    Beyaz Saray'da bir gazetecinin, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" sorusuna Biden, "Hayır" yanıtını vermişti.

    Sergey Lavrov: 3 üncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur #2


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