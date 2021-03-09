Sergey Lavrov: ABD’nin İran ile nükleer anlaşmasına başka konular dahil edilmemeli

Dışişleri Bakanı Lavrov, Biden'ın İran nükleer anlaşma konusunda masaya oturma isteğini Rusya tarafından alkışlandığını ifade ederken, anlaşmaya başka unsurların dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ne gitti.

Lavrov ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakanı Şeyh Muhammed bin Zayed, Abu Dabi kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Lavrov, toplantıda İran ile ABD arasındaki olası yeni nükleer anlaşmaya değindi.

Lavrov açıklamalarında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2015'te imzalanmasına rağmen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çekildiği anlaşmaya dönmek istemesinin Rusya tarafından alkışladığını ifade etti.

“ANLAŞMANIN FARKLI ELE ALINMASI GEREKİYOR”

İran'ın nükleer füze programı ve bölgesel faaliyetlerine değinen Lavrov, bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğine yönelik tartışmalarda yükselen seslerin olduğuna dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

"İran ile anlaşmanın farklı ele alınması gerekiyor. Ne kadar önemli olursa olsun, başka meseleler ve unsurları anlaşmaya dahil etmememiz gerekiyor."





Ayrıca, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin yeniden Arap Ligi'ne dahil edilmesi gerektiğinin vurguladı.

“ABD SEZAR YASASI UYGULUYOR”

Mekidaşı Zayed ise ABD'nin ‘Sezar yasası’ uyguladığını ve Esed rejimine uyguladığı ambargoların konuyu çetrefilli hale getirdiğini ifade etti.

“SURİYE LİG’E DÖNMELİ”

Zayed, Suriye'nin Lig'e dönmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun hem Suriye hem de bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olduğunu belirtti.

BAE İLE RUSYA STRATEJİK ORTAK

Rusya-BAE ikili ilişkilerine değinen Zayed, Rusya'nın BAE'nin stratejik ortağı olduğunu vurguladı.