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    Sergey Lavrov: Batı, Ukrayna'yı şımartıyor

    Kiev'e sert mesajlar gönderen Moskova, geciken sürecin müzakereleri zora soktuğu konusunda uyardı. Rus Bakan ayrıca, "Londra, Washington, Brüksel tarafından şımartılıyorlar" dedi.
    • 11.09.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 17:19
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    Sergey Lavrov: Batı, Ukrayna'yı şımartıyor

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakere konusunu değerlendirdi.

    Bakan Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” programında konuştu.

    Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Devlet Duması yetkilileri ve parti liderleriyle yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna’daki tutumunu anlattığını aktardı.

    "Süreç gecikirse müzakere zorlaşır"

    Rusya’nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Lavrov, "Putin, müzakereleri reddedenlerin, bu süreci ne kadar geciktirirlerse, bizimle müzakere etmenin onlar için o kadar zor olacağını anlamaları gerektiğini belirtti." diye konuştu.

    Lavrov, Kiev yönetiminin "müzakerelerin sadece Ukrayna’nın zaferinden sonra ve Rusya’nın Ukrayna topraklarından ayrıldığında olabileceğini" ifade ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

    "Ukrayna'yı şımartıyorlar"

    "Bize şartlarını empoze ederek konuşmaya hazır olacaklar. Bu konuda onlar Londra, Washington, Brüksel tarafından aktif olarak destekleniyorlar, hatta şımartılıyorlar.

    Onların seçimi bu ise, özel askeri operasyon çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedeflere nasıl ulaşılacağını biliyoruz.”

    Sergey Lavrov: Batı, Ukrayna yı şımartıyor #1

    "Tüm suçu Rusya'ya yıkanlar, isimleri vermiyor"

    AA'nın haberine göre, Rus Bakan, Ukrayna ile Rus heyetleri arasında İstanbul’da anlaşmaya ulaşılmasından iki gün sonra Buça’da yaşanan olaylarla ilgili Batı’dan halen bilgi alamadıklarını dile getirdi.

    Lavrov, burada tüm suçu Rusya’ya yıkanların, Rus ordusundaki iddialarla ilişkili isimleri, aynı Skripal olayında olduğu gibi vermediklerini anlattı.


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