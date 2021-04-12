Sergey Lavrov, Sisi ile görüştü

Kahire'ye ziyaret düzenleyen Rus Bakan Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lavrov, ziyareti kapsamında başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

"MISIR EN ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZDAN"

Açıklama yapan Lavrov, Mısır'ın Rusya’nın Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade etti.

Rus bakan, Sisi ile görüşmesinin ardından Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

MISIR'DAN SONRA İRAN'A GİDECEK

Kahire'de bulunan Sergey Lavrov'un, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Lavrov, Mısır’dan sonra İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret ederek İranlı yetkililerle temaslarda bulunacak.