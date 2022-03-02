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- Sergey Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz
Sergey Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtti.
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 12:50
- Güncelleme : 02.03.2022 - 13:27
Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 7'nci gününde de sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat üzerine açıklamalar yaptı.
"UKRAYNA'NIN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Rus bakan, "Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti." diye konuştu.