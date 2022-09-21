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    Sergey Şoygu: Seferberlik kapsamında 300 bin asker çağırılacak

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 10:03
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    Sergey Şoygu: Seferberlik kapsamında 300 bin asker çağırılacak

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

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