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- Sergey Şoygu: Seferberlik kapsamında 300 bin asker çağırılacak
Sergey Şoygu: Seferberlik kapsamında 300 bin asker çağırılacak
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 10:03
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.