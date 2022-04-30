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    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı

    Resmi temaslarda bulunmak üzere harekete geçen Pakistan Başbakanı Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.
    • 30.04.2022 - 10:42
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    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı

    Pakistan'da hükümetin değişmesinin ardından Başbakan olan Şerif Şahbaz, resmi temaslar için harekete geçti.

    Şahbaz, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

    Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Es-Selam Sarayı'nda karşılandı.

    "Kalplerimizde özel bir yere sahip"

    Ziyaret öncesinde Twitter hesabından açıklama yapan Şerif, "Suudi Arabistan tüm kalplerimizde özel bir yere sahip. Bugün, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı yenilemek ve yeniden teyit etmek için Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #1

    Ekonomik iş birliği

    Görüşmede ekonomik, ticari ve yatırım bağlarının kuvvetlendirilmesine yönelik iş birlikleri konuşuldu.

    Aynı zamanda Suudi Arabistan'da 2 milyondan fazla Pakistanlı olduğu kaydedildi.

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #2

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #3

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #4

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #5

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #6

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #7

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #8

    Şerif Şahbaz, ilk ziyaretini Suudi Arabistan a yaptı #9


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