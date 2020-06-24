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- Serrac İtalya Dışişleri Bakanı'nı ağırladı
Serrac İtalya Dışişleri Bakanı'nı ağırladı
- AA & Ensonhaber
- 24.06.2020 - 15:28
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'ya ziyaret gerçekleştirdi..
Başkent Trablus'a inan İtalyan Dışişleri Bakanı, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi...
Di Maio, aralık ve şubat aylarında da Libya'da temaslarda bulunurken 6 ay gibi bir sürede bu ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
IRINI OPERASYONU
Libya Başbakanı El-Sarrac, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile yaptığı görüşmede IRINI operasyonunun kapsamlı olması gerektiğini, kara, hava ve deniz yollarını kapsaması gerektiğini ifade etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Trablus'u ziyaret etti VİDEO
TÜRK HEYET DE ZİYARETTE BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz hafta Türkiye'den de Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya giden isimler olmuştu.
Türk heyetini ise kapıda Serrac karşılamıştı.