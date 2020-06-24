Serrac İtalya Dışişleri Bakanı'nı ağırladı

Türkiye'nin Libya'da destek verdiği Fayiz es-Serrac, İtalya'dan gelen heyeti kabul etti. Serrac'ın rahat oturuşu ise dikkatlerden kaçmadı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'ya ziyaret gerçekleştirdi..

Başkent Trablus'a inan İtalyan Dışişleri Bakanı, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi...

Di Maio, aralık ve şubat aylarında da Libya'da temaslarda bulunurken 6 ay gibi bir sürede bu ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

IRINI OPERASYONU

Libya Başbakanı El-Sarrac, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile yaptığı görüşmede IRINI operasyonunun kapsamlı olması gerektiğini, kara, hava ve deniz yollarını kapsaması gerektiğini ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Trablus'u ziyaret etti VİDEO

TÜRK HEYET DE ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Türkiye'den de Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya giden isimler olmuştu.

Türk heyetini ise kapıda Serrac karşılamıştı.



