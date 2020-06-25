Sevgilisini köpeklere yedirten futbolcunun paylaşımı

Sevgilisini kiralık katile öldürtüp köpeklere yem eden Brezilyalı eski futbolcu Bruno Fernandes, yerel bir köpek bakımevinin tanıtımı için Pitbull cinsi köpeklerle poz verdi.

Brezilya'da 2013 yılında kiralık bir katile sevgisilisini öldürten CR Flamengo Spor Klubü eski kaptanı Bruno Fernandes'in, cesedi köpeklere yedirdiği ortaya çıkmıştı.

Fernandes, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2019 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.

KÖPEK BAKIMEVİ TANITIMI YAPTI

Fernandes,bu kez tartışmalı bir paylaşıma imza attı. İki Pitbull cinsi köpek ile birlikte fotoğrafını paylaşarak “Dün inanılmaz bir köpek bakımevini tanımaktan harika bir zevk aldım.” diyerek, köpek bakımevine teşekkür etti.

Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, sevgilisinin öldürülmesi ve köpeklere yedirilmesinden sorumlu olan Fernandes’in bu paylaşımına tepki gösterdi.

PİTBULL KÖPEKLERLE POZ VERDİ

Sosyal medyadan linç kampanyası başlatılan Fernandes’in bir köpek bakımevinin tanıtımını yapmasını şaşkınlıkla karşılanarak "Daha önce görmediğim düzeyde bir saygısızlık. Bunu yapan insan mı?" yorumlarına neden oldu.

"HAYVANLARI SEVİYORUM"

Fernandes ise bu eleştirilere “Açıklığa kavuşturayım, köpeklerden biri benim. Bakımevine ziyaret için gittim ve bir tanesini kendimle götürme şansına eriştim. Bakımevi için tanıtım yapmıyorum, yapmış olsam da bunda bir problem görmezdim. Hayvanları seviyorum.” sözleriyle yanıt verdi.







