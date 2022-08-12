'Şeytan Ayetleri'nin yazarı Salman Rüşdi saldırıya uğradı

Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rüşdi, New York'ta düzenlenen bir konferansın sahnesinde saldırıya uğradı.

AP muhabirinin aktardığı habere göre; Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkan Rushdie, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı.

75 yaşındaki yazar, darbeler karşısında yere düşerken çevredekiler saldırganı yakaladı.

İlk müdahale seyircilerden geldi

Rushdie'ye ilk müdahaleyi seyirciler yaptı.

İran'da ölüm fetvası verilmişti

İran'ın merhum lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, Rüşdi için ölüm fetvası vermiş, öldüren kişilere 3 milyon doların üzerinde ödül vereceğini açıklamıştı.

Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" kitabı, 1988'den beri İran'da yasak.