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    'Şeytan Ayetleri'nin yazarı Salman Rüşdi saldırıya uğradı

    Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rüşdi, New York'ta düzenlenen bir konferansın sahnesinde saldırıya uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 19:15
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    'Şeytan Ayetleri'nin yazarı Salman Rüşdi saldırıya uğradı

    AP muhabirinin aktardığı habere göre; Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkan Rushdie, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı.

    75 yaşındaki yazar, darbeler karşısında yere düşerken çevredekiler saldırganı yakaladı.

    İlk müdahale seyircilerden geldi

    Rushdie'ye ilk müdahaleyi seyirciler yaptı.

    İran'da ölüm fetvası verilmişti

    İran'ın merhum lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, Rüşdi için ölüm fetvası vermiş, öldüren kişilere 3 milyon doların üzerinde ödül vereceğini açıklamıştı.

    Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" kitabı, 1988'den beri İran'da yasak.

    Şeytan Ayetleri nin yazarı Salman Rüşdi saldırıya uğradı #1

    Şeytan Ayetleri nin yazarı Salman Rüşdi saldırıya uğradı #2

    Şeytan Ayetleri nin yazarı Salman Rüşdi saldırıya uğradı #3


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