Petrol
77.46
0.38%
Euro
19.618
0.15%
Dolar
18.6502
0.09%
Altın
1.069
-0.16%
Borsa
4814
-0.27%
Bitcoin
317.945
-0.08%
BTXN Coin
5.10
-1.35%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Seyyid İsmail Hatip'ten Macron'un yönetildiği iddiası

    Batının İran karşıtlığına tepki gösteren İran İstihbarat Bakanı Hatip, "Macron, CIA’nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" dedi.
    • 08.12.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seyyid İsmail Hatip'ten Macron'un yönetildiği iddiası

    İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, Batılı yetkililerin İran karşıtı yaklaşımlarına tepki gösterdi.

    Hatip, Fransa Cumhurbaşkanı için bir iddia ortaya attı.

    "Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron, ABD İstihbarat Servisi'nin (CIA) alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" ifadelerini kullanan Hatip, şu ifadelerle devam etti;

    "Bunlar artık Avrupa’nın önemli ülkelerinin bağımsız ve iktidar sahibi liderleri değildir"

    "Avrupalı ülkelerdeki bazı liderler ülkelerinin ABD’ye karşı bağımsızlığı konusunda hassasiyet gösterir ve Avrupa’nın ABD’den bağımsızlığı konusunda teori üretirdi. Bu durumu şu an Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kıyaslayalım. Artık ABD Başkanı’nın gelip ona ne yapması gerektiğini söylemesine bile gerek yok, aksine CIA’nın alt kademeli bilgi kaynağının ona gidip ne söylemesi gerektiğini ve nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini dikte etmesi yeterli oluyor. Bunlar artık Avrupa’nın önemli ülkelerinin bağımsız ve iktidar sahibi liderleri değildir" ifadelerini kullandı.

    Seyyid İsmail Hatip ten Macron un yönetildiği iddiası #1

    "Her halükarda Macron o kadar olgunlaşmamış ki kolaylıkla onu kandırabiliyorlar"

    Hatip, Macron'un İran'a yönelik tutumunun başka sebepleri de olduğuna değinerek, "Macron’un son zamanlarda ülkemize karşı tutumlarının başka bir nedeni de var. O da 2 Fransız istihbarat görevlisinin İstihbarat Bakanlığımız tarafından tespit edilip tutuklanmasıdır. Biz geçtiğimiz günlerde söz konusu ajanların görevlerinin sadece bazı bölümlerini ifşa ettik. En önemli ve en etkili konuyu henüz açıklamış değiliz. Her halükarda Macron o kadar olgunlaşmamış ki kolaylıkla onu kandırabiliyorlar" dedi.


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İstanbul'da saatler sürecek su kesintisi...
    Yaşam

    İstanbul'da saatler sürecek su kesintisi...

    Çöp Adam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Berrin, Tamer ve Peri'yi basıyor!
    Medya

    Çöp Adam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Berrin, Tamer ve Peri'yi basıyor!

    Görüş Bildir