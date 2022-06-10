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    Şi Cinping, Çin'deki karantinalarla ilgili konuştu

    Devlet Başkanı Şi, bazı şehirlerde geri getirilen tedbirleri değerlendirdi. 'Sıfır vaka' politikasını savunan Şi, "Sebat zaferdir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 16:35
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    Şi Cinping, Çin'deki karantinalarla ilgili konuştu

    Çin, koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Kısıtlamaların kaldırıldığı Şanghay ve başkent Pekin'de tedbirler bir kez daha uygulamaya konuldu.

    Her iki şehir de yüksek alarm durumuna geçerken, Şanghay'da önlemler geri geldi. Pekin'de eğlence mekanları kapatıldı.

    Şi: Sebat zaferdir

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin "sıfır koronavirüs" politikasına bağlılığını yineledi.

    Xinhua'nın haberine göre, Şi, "Sebat zaferdir. Dinamik temizlik politikasına şaşmaz bir şekilde bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

    "Gardımızı düşürmemeliyiz"

    Öte yandan bir sağlık yetkilisi, "En ufak bir gevşeklik göstermemeli ve gardımızı düşürmemeliyiz." dedi.

    Şanghay sakinlerinin yarısına (yaklaşık 14 milyon) bu hafta test uygulanması kararlaştırıldı.

    Şi Cinping, Çin deki karantinalarla ilgili konuştu #1

    Sokaklarda barikatlar kuruldu

    Etkilenen bölgelerin tüm sakinlerine, testler tamamlanana kadar evlerinde kalmaları talimatı verildi.

    Ayrıca, bazı binaların ve sokakların etrafına bir kez daha barikatlar kuruldu. Yüz binlerce insan, henüz evlerinden çıkamıyor.

    "Yüzde 5,5'lik büyüme hedefi tutmaz" tahmini

    Uzmanlar, kısıtlamalar ve yol açtığı etkiler nedeniyle Çin'in bu yıl yaklaşık yüzde 5,5'lik ekonomik büyüme hedefini tutturmakta zorlanacağını tahmin ediyor.

    Çin, 73 yeni yerel koronavirüs vakası bildirdi. Bunlardan 8'i Pekin'de, 11'i ise Şanghay'da ortaya çıktı.

    Şi Cinping, Çin deki karantinalarla ilgili konuştu #2


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