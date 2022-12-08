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    Şi Cinping: Suudi Arabistan ile stratejik güven kuruyoruz

    Çinli lider, "Ben ve Kral Selman, büyük bir gelişme kaydeden ilişkileri yönetiyoruz" dedi.
    • 08.12.2022 - 09:05
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    Şi Cinping: Suudi Arabistan ile stratejik güven kuruyoruz

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan'daki temaslarına dün başladı.

    Şi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Riyad'da bulunuyor.

    Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak olan Şi, Kral Halid Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

    Şi'nin Suudi Arabistan'da verdiği mesajlar

    Pekin yönetimi ve halkı adına Suudi Arabistan'a selam ve sevgiler getirdiğini belirten Şi, iki ülke arasında 32 yıldır diplomatik ilişkinin karşılıklı anlayış ve destekle sürdüğünü vurguladı.

    Ülkesi ile Suudi Arabistan'ın güven, dostluk, ortaklık ilişkileriyle birbirine bağlı olduğunu anlatan Şi, şunları kaydetti:

    "Stratejik güven kuruluyor"

    "Çin ile Suudi Arabistan arasında stratejik bir güven kuruluyor. İki ülke, aralarındaki pratik iş birliği ve tüm alanlarda verimli sonuçlar elde etmiştir. Ayrıca uluslararası ve bölgesel konularda güçlü koordinasyon sürdürülmüştür.

    "Bu ilişki, iki halkın hayrına olmak üzere devam ediyor"

    Özellikle şunu ifade etmem gerekiyor, iki ülke arasında 2016'da kurulan stratejik ortaklık ilişkilerinin ardından, ben ve Kral Selman, büyük bir gelişme kaydeden ilişkileri yönetiyoruz. Bu ilişki, iki halkın hayrına olmak üzere devam ediyor. Bölgede, kalkınma, refah, istikrar ve barışın güçlenmesine kuvvetle katkıda bulunuyorum."

    Şi Cinping: Suudi Arabistan ile stratejik güven kuruyoruz #1

    "Birlikte çalışma yollarını derinlemesine görüşeceğiz"

    AA'nın haberine göre, Şi, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel öneme sahip ortak konularda ilişkilerin gelişmesinin planlanması için birlikte çalışma yollarını derinlemesine görüşeceğini söyledi.

    Çin ile Arap ülkeleri arasında ilk kez zirve yapmak üzere Riyad'da bulunduğunu belirten Şi, Çin ile Arap ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye taşımak arzusunda olduğunu kaydetti.

    Karşılamada, Riyad Emiri Faysal bin Bende bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Yasir Osman el-Rumeyyan ve Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing hazır bulundu.

    Şi'nin Riyad temasları

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi, 7-9 Aralık'taki resmi ziyaretinde, başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

    Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.


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