Şi Cinping, Vladimir Putin'i Çin'e davet etti Çin lideri, Rus mevkidaşını ülkesini ziyaret etmeye çağırdı. Teklif, Rusya Başbakanı Mişustin'e de iletildi. ABD basını, Şi-Putin görüşmesinin Batı'da endişeyi artırdığını yazdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

22 Mart'ta temasları sona erecek Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Moskova'da kabul edildi.

Putin'e ve Mişustin'e Çin daveti

İki lider, Pekin-Moskova ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna ihtilafını da ele aldı. Putin, Şi'nin barış önerilerini inleyeceklerini söyledi.

Temaslarını sürdüren Şi, Rus mevkidaşını Çin'e davet etti. Putin'in yanı sıra Başbakan Mihail Mişustin de Asya ülkesi için davet aldı.

Şi'nin mesajı: Uygun zamanda bekliyorum

TASS'ın haberine göre, Çin lideri, sunduğu davete ilişkin konuştu:

Dün Başkan Putin'i bu yıl kendisi için uygun bir zamanda Çin'i ziyaret etmeye davet ettim. Çünkü Çin bu yıl Tek Kuşak, Tek Yol çerçevesinde üçüncü uluslararası foruma ev sahipliği yapacak. Başkan Putin önceki iki foruma katılmıştı.

Mişustin kabul etti

Rusya Başbakanı Mişustin'in de yakın ilişkiler kurulması hedefiyle davet edildiği, Mişustin'in bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Tek Kuşak, Tek Yol girişimi

Çin Devlet Başkanı Şi'ye göre "Tek Kuşak, Tek Yol" girişimi, "Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinde önemli bir alan" olarak öne çıkıyor.

Söz konusu girişim, daha fazla ülkeyi kapsayan uluslararası ticaret ve yatırım projelerini yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Şi Cinping tarafından 2013 yılında ortaya atılan girişime, halihazırda 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş katıldı.

New York Times: Batı'da endişe arttı

Bu arada New York Times gazetesi, "Putin ve Şi'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla kopmayan bağları kutladığını" yazdı.

Haberde, iki liderin, "Rusya'nın Ukrayna'da bir yıldır süren savaşıyla sarsılmayan ortaklık gösterisinde yan yana durdukları" belirtildi ve şöyle denildi:

Resmi bir anlaşma olmasa da jestlerdeki ittifak imgesi, Batı'da Çin'in Rusya'ya verdiği destekte diplomasi ve ekonomiden daha ileri gidebileceği endişesini artırdı.

Kırmızı halıda karşılandı

Putin'in, mevkidaşını "Sevgili dostum, Rusya'ya hoş geldiniz" ifadesiyle karşıladığı, ayrıca Şi Cinping'in kırmızı halı ve askeri bandoyla karşılandığı belirtildi.