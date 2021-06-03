Şi Cinping'den 'sevimli Çin' vurgusu

Ülkesinin dünya kamuoyundaki imajına değinen Çin Devlet Başkanı, "güvenilir" olmaları gerektiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin uluslararası arenadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şi, üst düzey Komünist Parti yetkililerine, Çin için güvenilir, beğenilen ve saygıdeğer bir imaj şekillendirmek amacıyla açıklığı ve güveni yansıtan, ancak bunu tevazu ve alçakgönüllü şekilde ifade eden bir anlatım tarzı benimsemek gerektiğini ifade etti.

"GÜVENİLİR VE SEVİMLİ BİR ÇİN"

"Güvenilir, sevimli ve saygın bir Çin" imajı sunmanın önemini vurgulayan Şi, Çin'in ulusal gücü ve uluslararası statüsüyle uyumlu, ülkenin gerçek, çok boyutlu görünümünü anlatan uluslararası bir söylem geliştirme çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in uluslararası iletişimini desteklemek için kilit alanlara ilişkin görüşlerini de aktararak, ülkenin kendi söylemini ve anlatısını inşa etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ÇİN'E KORONAVİRÜS ELEŞTİRİSİ

Asya ülkesi, Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldığı belirtilen ve 172 milyondan fazla vaka, 3.7 milyonun üzerinde ölüme yol açan koronavirüs salgını nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs için "Çin virüsü" ifadesini kullanmış, ülkenin yeni Başkanı Joe Biden da virüsün kökenine ilişkin Amerikan istihbarat birimlerinden rapor talep etmişti.