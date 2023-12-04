Sibirya'da eksi 50 derece görüldü: Moskova karla kaplandı Sıcaklıkların oldukça düştüğü ülkede kar fırtınası yaşandı. Ulaşım aksarken, uçak seferleri iptal edildi.

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Rusya'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Sibirya'nın bazı bölgelerindeki sıcaklıklar eksi 50 santigrat dereceye kadar düştü. Başkent Moskova, yoğun kar fırtınası sonucu beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk kış havası Rusya'yı kasıp kavururken uçuşlar olumsuz etkilendi.

Eksi 50'nin altına düştü

Sibirya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve dünyanın en soğuk şehirlerinden Yakutsk'a ev sahipliği yapan Yakutistan'da sıcaklıklar, eksi 50 derecenin altına düştü.

Yakutsk eksi 48'i gördü

Moskova'nın yaklaşık 5 bin kilometre doğusunda yer alan Yakutsk'ta sıcaklık, eksi 44 ila 48 derece arasında seyretti.

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle eksi 50 derecelik sıcaklıklara daha az rastlanır hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Uçuşlara kar engeli

Öte yandan, sıcaklıkların bu hafta sonuna doğru yaklaşık eksi 18 dereceye düşeceği tahmin edilen Rusya'nın başkentindeki üç havalimanında en az 54 uçuş ertelendi.

Uzmanlar, Moskova için pazar günü güçlü kar fırtınası uyarısı yapmıştı.

Araçlar yolda kaldı

Karlı havada yürüyenler kadar, kayak yapanlar da vardı. Bazı araçlar yolda kalırken, kar küreme çalışmaları için ekipler harekete geçti.

2024 yılı kutlamaları kapsamında, Moskova'nın çeşitli dekorlarla süslendiği de görüldü.