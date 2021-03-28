İrlanda’da fotoğraf sanatçısı James Crombie, 5 günlük çalışmanın ardından sığırcık kuşlarının göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıkları toplu gösteriyi görüntülemeyi başardı.

İrlanda’nın Lough Ennell gölü civarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şöleni fotoğraf sanatçısı James Crombie görüntülendi.

Sığırcıkların toplu gösterisinde ortaya dev kuş görseli çıktı.

Crombie, bu eşsiz görüntüyü yakalamak için bölgede 5 gün boyunca konakladığını ve yaklaşık 50 kez bölgeyi ziyaret etmesi sonrası oluşan mucizeyi yakalamayı başardığını açıkladı.

MIRILDANMA ADI VERİLİYOR

Uzmanlar, sığırcık kuşlarının bu kadar yakından uçarak dev bir kütle hale gelip ortaya şekil çıkarmalarının hayret verici olduğunu belirterek bu senkronize hareketi, göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıklarını belirtiyor.

Sürüye hiçbir kuşun liderlik etmediği, her sığırcığın yanındaki kuşa göre kendini ayarlayarak uçtuğu ifade ediliyor.

ÇARPIŞMADAN NASIL KAÇINDIKLARI GİZEMİNİ KORUYOR

Sığırcık kuşlarının hem tekil olarak mesafe ayarladığını ve hem de çoğul olarak bir bütün kütle halinde hareket ettiği bu harekete uzmanlar “Mırıldanma” (Murmuration) ismini veriyor.

Kuşların çarpışmalardan nasıl kaçınmayı başardıkları hala biraz gizemini koruyor, ancak bazı bilim adamlar, bazı sığırcıkların bir dönüş başlattıklarında kararın, bir dalga gibi ‘mırıldanma’ olarak sürünün geri kalanına yayıldığını öne sürüyor.