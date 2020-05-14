SİHA, Hafter'in araçlarını imha etti

SİHA, Hafter'in araçlarını imha etti

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Libya'da Hafter milislerine ait araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle başkent Trablus'un çevresinde bulunan Hafter milislerine göz açtırmıyor.

Libya'da üstünlük kurmak isteyen Fransa, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan ise Hafter'e lojistik ve para desteği sağlıyor.

TEK TEK VURULDU

Son olarak bölgedeki masum insanlara saldırı düzenlemesi için Hafter'e gönderilen destek araçları, Türk SİHA'ları tarafından havaya uçuruldu.

Hafter milislerine ait lojistik araçların imha anı

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