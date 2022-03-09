SİHA'lar, yönünü Asya pazarına çevirdi

Savunma sanayisinin kritik bileşenlerinden insansız araçlar, Japonya'da gündem oldu. Asya ülkesinin, SİHA'lardan temin edebileceği belirtiliyor.

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Libya'dan Dağlık Karabağ'a ve Suriye'ye kadar birçok noktada gösterdiği üstün başarı göze çarpıyor.

SİHA'lar, operasyonlarda hedefleri nokta atışıyla imha etmesiyle dünya pazarlarında adından sıklıkla söz ettiriyor.

ASYA'DA GÜNDEM TÜRKİYE'NİN SİHA'LARI

Şimdiye kadar aralarında Polonya, Ukrayna, Azerbaycan ve Katar'ın olduğu 18 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, bu kez Asya pazarına açılıyor.

Nikkei Asia, SİHA'ların, elde ettiği başarıların ardından dikkatini Asya'ya çevirdiğini yazdı. Çin'in söz konusu bölgedeki SİHA ihracatının sınırlı kalabileceği, Türkiye'nin Asya ülkeleri için daha iyi bir seçenek olduğu kaydedildi.

JAPONYA İLE ANLAŞMA YAPILABİLİR

Baykar'ın uçak gemileri ve amfibi hücum gemilerinde kalkış ve iniş yapabilen yeni nesil TB-3 SİHA'yı geliştirdiği anımsatıldı. Şirketin, Japonya ile SİHA anlaşmasına imza atabileceği belirtildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Japonya merkezli gazeteye verdiği demeçte, "TB-3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmeli." dedi.

Bayraktar TB2 SİHA bu kez yerli kamera ile vurdu ViDEO