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    Sihirbaz Lea Kyle'ın hızlı kostüm değiştirme gösterisi

    Fransız yarışmacı, sahnede kıyafetlerini çabucak değiştirmesiyle sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 13:31
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    Sihirbaz Lea Kyle'ın hızlı kostüm değiştirme gösterisi

    25 yaşındaki sihirbaz Lea Kyle, "America’s Got Talent" programında gösterisiyle izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Jüri önünde hünerlerini sergileyen Kyle, hızlı kıyafet değiştirmesiyle "Golden Buzzer" ile ödüllendirildi. Ödülün sahibi, gösterisini doğrudan canlı şov olarak sergileyebiliyor.

    HIZLI KIYAFET DEĞİŞTİRMESİYLE HAYRAN BIRAKTI

    Kyle, gösterisi sırasında birkaç kıyafeti bir saniyeden daha az bir sürede değiştirdi.

    Sosyal medyada paylaşılan gösteri, binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Fransız sihirbaz Lea Kyle'ın hızlı kostüm değiştirme gösterisi ViDEO

    Sihirbaz Lea Kyle ın hızlı kostüm değiştirme gösterisi #1

    "İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTIM"

    Tanıtım videosunda konuşan Fransız yarışmacı, "Güzellik uzmanı oldum. Hayalimdeki iş değildi ama geçimimi sağlamanın yoluydu. 8 yıl önce erkek arkadaşım Florian ile tanıştım. Geçen yıl 'America's Got Talent'a katıldı. Bir gün Florian benden onunla sahne almamı istedi ve bu benim ilk kez sahneye çıkışım.” dedi.

    Sihirbaz Lea Kyle ın hızlı kostüm değiştirme gösterisi #2

    Sihirbaz Lea Kyle ın hızlı kostüm değiştirme gösterisi #3

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