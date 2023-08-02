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İstanbul'un Şile ilçesinde yüzmek için denize giren vatandaşlar mühimmatla karşılaştı.
Güvenlik güçlerine bildirilen durum sonrasında plaj kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Patlamamış top mermileri bulundu
İşaretlenen alanda patlamamış 28 top mermisi bulundu. Bunlardan 8'i Şile Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı üzerine karaya çıkarıldı.
Çalışma, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince gerçekleştirildi.
Arama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı.
Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1,2 kilometrelik alanı boşalttı.
Fünyeyle imha edildi
Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.
Denizdeki top mermileri, fünye ile kontrolü şekilde patlatıldı. Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.
Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yaşanan olay sonrası gerçekleştirilen patlatma işlemi kameraya yansıdı.