Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü Şili'nin Antofagasta kentine bağlı Socaire kasabası olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Can veya mal kaybı yok

Deprem, yerel saatle 10.01'de ve yerin 245 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)