Şili'de akılalmaz hırsızlık: Yolda ilerleyen scooterı çaldılar Şili'de bir araçla giden hırsızların hareket halindeki bir adamın scooterını çaldığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Şili'nin başkenti Santiago'da sıra dışı bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Otomobil içerisindeki hırsızlar elektrikli scooter ile yolda ilerleyen adamın scooterını çaldı.

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü.

Yaşının 24 olduğu öğrenilen scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Hırsızlar aranıyor

Adam olayın ardından yaptığı açıklamada olay sırasında evine varmak üzere olduğunu, aniden yanına yaklaşan arabadaki bir kişinin scooterını yakaladığını ve sonrasında aracın hızlanmasıyla scooterdan düştüğünü söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)