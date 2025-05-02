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İHA

Güney Amerika'da, Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasında yer alan Drake Boğazı'nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki halk arasında büyük paniğe sebep oldu. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), depremin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Magallanes bölgesindeki kıyı kesimlerinin tsunami riski nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesinin sahil hattındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi yönünde bir çağrı yapıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı. Yetkililer, dev dalgaların önümüzdeki saatler içinde Şili'nin en güneyindeki şehirlere ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinin yaklaşık 219 kilometre açıklarında, Drake Boğazı'nda meydana geldiğini açıkladı.