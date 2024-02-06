Şili'de orman yangınları: Ölü sayısı 112 oldu Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney bölgelerini etkileyen orman yangınlarından kaynaklanan ölü sayısının 112'ye yükseldiğini açıkladı.

AA

Güney Amerika ülkesi Şili'de devam eden yangınlarda ölü sayısı artmaya devam ediyor.

BBC'nin aktardığına göre, Şili'deki Valparaiso kentinde devam eden yangınlarla ilgili yetkililer açıklamalarda bulundu.

112 kişi hayatını kaybetti

Şu ana kadar en az 112 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 3 ila 6 bin evin hasar gördüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, alarm durumuna geçtiğini duyurarak, hastanelerde acil olmayan ameliyatların ertelenmesi çağrısı yaparak sahra hastanelerinin kurulması için yetki verdi.

Ölü sayısı artabilir

İçişleri Bakanı Carolina Toha, ulusa hitaben yaptığı konuşmada ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Toha ayrıca 1400 itfaiyeci ve acil durum hizmetleri ile askeri personelin görevlendirildiğini ve yangının sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Hükümet, yangından etkilenen bölgelere seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, önlemler alınması için çağrı yaptı.

Şili'deki yangınlar

Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.

Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)