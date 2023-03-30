Silvio Berlusconi, hastaneden taburcu oldu Ağrıları artan Berlusconi, hastaneye kontrol amaçlı yattı. İtalyan siyasetçiye test ve tetkikler uygulandı.

AA

Sağlık sorunlarıyla konuşulmaya başlayan Silvio Berlusconi, hafta başında hastaneye kaldırıldı.

Kontrol amaçlı olduğu belirtilen işlem kapsamında Berlusconi, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nden taburcu edildi.

Kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi

Eski İtalya Başbakanı olan Berlusconi, halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri konumunda.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birtakım test ve tetkikler için 27 Mart'ta hastaneye kaldırılan Berlusconi, öğleden sonra taburcu oldu.

Ağrıları arttı

86 yaşındaki Berlusconi'nin çektiği bazı ağrılar sebebiyle geçen pazartesi San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı yattığı belirtilmişti.

Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de aynı hastaneye yatmıştı.

Koronavirüs yorumu: Bu sefer de atlattım

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.