Eski İtalyan başbakan, kapsamlı kontrolden geçirilmek üzere Milan'daki hastanede gözetim altına alındı.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz mart ayında bir süreliğine hastanede gözetim altında tutulan Berlusconi, verdiği bir röportajda sağlığının kademeli olarak iyiye gittiğini söylemişti.

KAPSAMLI KONTROL İÇİN HASTANEDE

Berlusconi'nin, perşembe akşamı Milan'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.

İtalyan siyasetçinin partisi Forza Italia'dan bir kaynak, 84 yaşındaki Berlusconi hakkında "Kapsamlı klinik kontrol için yatırılması gerekiyordu." dedi.

KALP AMELİYATI, PROSTAT KANSERİ...

Silvio Berlusconi, geçen eylül ayında koronavirüse yakalanmasına ilişkin "hayatının en tehlikeli mücadelesini verdiğini" söylemişti.

Dört kez başbakanlık koltuğuna oturan milyarder iş insanı, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirmiş, ayrıca prostat kanserini atlatmıştı.