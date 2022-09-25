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    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı

    Berlusconi, oy verme merkezine giderken Fascina yanındaydı. İkili, oy kullanırken kameralara poz verdi.
    • 25.09.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 16:06
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    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı

    İtalya'da halk, bugün, parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimler için sandığa gitti.

    Seçimlerde 50,8 milyon İtalyan vatandaşı oy kullanabilme hakkına sahip.

    Berlusconi ve Fascina sandıkta

    Sandıklar yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açıldı. Oy kullanma işlemi gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

    Eski başbakan ve Forza İtalya partisi lideri Silvio Berlusconi ve kız arkadaşı Marta Fascina, oy kullanmak için sandığa gidenler arasındaydı.

    Yaş farkı 53

    85 yaşındaki Berlusconi ile 32 yaşındaki Fascina, oylarını sandığa atarken objektiflere yansıdı.

    Fascina, Forza Italia'da genel başkan yardımcısı görevinde bulunuyor. İtalya Meclis üyesi de olan Fascina, aynı zamanda Savunma Komisyonu sekreteri.

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #1

    Erken seçime giden yol

    AA'nın haberine göre, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti 21 Temmuz'da çöktü.

    Ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #2

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #3

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #4

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #5

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #6

    Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı #7


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