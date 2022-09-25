Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı

Silvio Berlusconi, Marta Fascina ile oy kullandı

Berlusconi, oy verme merkezine giderken Fascina yanındaydı. İkili, oy kullanırken kameralara poz verdi.

İtalya'da halk, bugün, parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimler için sandığa gitti.

Seçimlerde 50,8 milyon İtalyan vatandaşı oy kullanabilme hakkına sahip.

Berlusconi ve Fascina sandıkta

Sandıklar yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açıldı. Oy kullanma işlemi gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Eski başbakan ve Forza İtalya partisi lideri Silvio Berlusconi ve kız arkadaşı Marta Fascina, oy kullanmak için sandığa gidenler arasındaydı.

Yaş farkı 53

85 yaşındaki Berlusconi ile 32 yaşındaki Fascina, oylarını sandığa atarken objektiflere yansıdı.

Fascina, Forza Italia'da genel başkan yardımcısı görevinde bulunuyor. İtalya Meclis üyesi de olan Fascina, aynı zamanda Savunma Komisyonu sekreteri.

Erken seçime giden yol

AA'nın haberine göre, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti 21 Temmuz'da çöktü.

Ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasına karar verdi.