Silvio Berlusconi: Sağlığım iyiye gidiyor

İtalyan siyasetçi, sağlığının bozulduğuna dair spekülasyonlara yanıt verdi.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Berlusconi, verdiği bir röportajda sağlığının kademeli olarak iyiye gittiğini söyledi.

"DOKTORLAR İŞİME DÖNMEME İZİN VERDİ"

İtalyan Il Giornale gazetesine konuşan Berlusconi, "Doktorlar nihayet biraz işime dönmeme izin verdi ama evden çıkmadan." dedi.

Milyarder iş insanının, geçen eylül ayında koronavirüse yakalandıktan sonra geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Berlusconi’nin partisi Forza Italia'dan yapılan açıklamada, "Berlusconi, rutin klinik izleme ve devam eden tedavi için Milano'daki hastanede tutulmaktadır. Kısa süre içinde taburcu edilecek." denilmişti.

"REFORM ŞART"

84 yaşındaki Berlusconi, Mario Draghi liderliğindeki ve merkez sağ Forza Italia partisi tarafından desteklenen hükümetin vergi ve adalet reformlarına devam etmesi gerektiğini de dile getirdi.

"Bu reformlar olmadan ülke krizden çıkamaz." görüşünü paylaştı.