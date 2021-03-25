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    Silvio Berlusconi’nin hastanede olduğu ortaya çıktı

    84 yaşındaki İtalyan siyasetçi, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 09:38
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    Silvio Berlusconi’nin hastanede olduğu ortaya çıktı

    İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin, pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu açıklandı.

    İtalyan basını, Berlusconi’nin hastaneye yatış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

    PARTİSİ AÇIKLAMA YAPTI

    Daha sonra Berlusconi’nin partisi Forza Italia'dan, eski başbakanın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Berlusconi şu anda rutin klinik izleme ve devam eden tedavi için Milano'da hastanede tutulmaktadır. Kısa süre içinde taburcu edilecek." denildi.

    GEÇEN YIL VİRÜSE YAKALANDI

    84 yaşındaki İtalyan siyasetçi, 2016 yılında kalp ameliyatı olmuştu.

    Öte yandan Berlusconi, Eylül 2020’de koronavirüse yakalanmış, birkaç gün içinde iyileşerek taburcu edilmişti.

    Silvio Berlusconi’nin hastanede olduğu ortaya çıktı #1

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