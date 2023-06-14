Silvio Berlusconi'ye Milano'da cenaze töreni düzenlendi Avrupa ülkesinin kaybettiği eski Başbakan'a Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

AA

İtalya, mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Forza Italia'nın Lideri Silvio Berlusconi'ye veda ediyor.

Ülkenin eski Başkanı Silvio Berlusconi, 12 Haziran'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Berlusconi, kronik lösemiye bağlı komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ANSA haber ajansının aktardığına göre, Milano, bugün yerel saatle 15.00'te düzenlenecek tören ile Berlusconi'ye veda etmeye hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve en az 32 hükümet yetkilisi şehre gelecek. Bu yüzden tören kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Eski Başbakan'a cenaze töreni

İtalya'da hayatını kaybeden Silvio Berlusconi için devlet töreni yapıldı.

İtalya'nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

Berlusconi'nin destekçileri, cenaze töreninin gerçekleştiği katedralin etrafında toplandı.