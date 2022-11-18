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    Simpsonlar, Donald Trump’ın başkan adaylığını tahmin etti

    Sık sık tahminleri ile gündeme gelen Simpsonlar dizisinin yapımcısı, Trump’ın 2024’teki başkan adaylığının tahmin edildiği bölüme ilişkin görseli Twitter hesabından paylaştı.
    • 18.11.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:33
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    Simpsonlar, Donald Trump’ın başkan adaylığını tahmin etti

    ABD’nin ünlü animasyon dizisi olan Simpsonlar, sık sık ‘kehanetleri’ ile gündeme gelmeye devam ediyor…

    Simpsonlar’ın, bu sefer de Donald Trump’ın 2024 yılındaki başkan adaylığını tahmin ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

    Simpsonlar'ın yapımcısı Al Jean, komedi dizisinin olayların gidişatını bir şekilde tahmin ettiğini, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hatırlattı.

    ‘2015’te tahmin edildiği gibi’

    2015'te YouTube'da yayınlanan "Trumpstatic Journey" başlıklı kısa bölümden bir kareyi Twitter'da paylaşan Jean, paylaşımında ‘2015’te tahmin edildiği gibi’ notunu düştü.

    Simpsonlar, Donald Trump’ın başkan adaylığını tahmin etti #1

    Söz konusu bölümde Homer, eski başkanın peruğuyla "yakın bir karşılaşmanın" ardından 'olağanüstü bir yolculuğa' çıkıyor, Trump, 2024 sözleriyle donatılmış bir başkanlık kampanyası pankartının üzerinde uçarken görülüyor.

    Adaylığını açıklamıştı

    2017 ila 2021 yıllarında başkanlık yapan Donald Trump, 2020 seçimlerini Joe Biden'a kaybetmesine rağmen 15 Kasım'da yeni kampanyasını başlatmış, “Amerika'yı yeniden harika ve görkemli kılmak için bu akşam Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

    Simpsonlar, Donald Trump’ın başkan adaylığını tahmin etti #2


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