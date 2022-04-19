Sincar’da Irak ordusu ile PKK çatıştı

Kontrol noktasını boşaltma çağrısına uymayan PKK'lı teröristler ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı.

Irak’ın Musul kenti, terör örgütü PKK ile Irak ordusu birlikleri arasındaki çatışmaya sahne oldu.

Irak ordusu kaynaklarına göre, çatışma, Sincar ilçesinde yaşandı.

Ordu birlikleri, sabah saatlerinde PKK'nın yerel unsurlarının ilçedeki kontrol noktasını boşaltmalarını istedi.

Irak ordusu ile PKK arasında çatışma

Kontrol noktasını boşaltmayı reddeden PKK'lı teröristler ile ordu birlikleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışma sonucunda Irak ordusunun kontrol noktasını tahliye ettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasına ilişkin anlaşma

Yerel medyada da Irak ordusu ve terör örgütü arasında çatışma yaşandığı haberleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak Sincar Anlaşması halen uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.